Regio Insubrica, si riunisce il tavolo per la LIA

la cognata artigiani imprese delle meraviglie

Si è riunito per la quarta volta il Tavolo di lavoro economia dedicato alla Legge sulle Imprese Artigianali (LIA) costituito dalla Regio Insubrica il 18 marzo del 2016 allo scopo di monitorare e seguire con attenzione prioritaria il tema.

L’incontro, sollecitato da Regione Lombardia allo scopo di porre in discussione alcuni aspetti problematici emersi in relazione all’iscrizione all’Albo da parte di imprese artigiane italiane, presieduto dall’Assessore della Regione Lombardia e Presidente della Regio Insubrica Francesca Brianza, coordinato da Francesco Quattrini, delegato per le relazioni esterne del Cantone Ticino, alla presenza del Segretario della Regio Insubrica, Giampiero Gianella e del rappresentante di Regione Lombardia, si è svolto in un clima cordiale e collaborativo.

Sono intervenuti in qualità di relatori il Presidente della Commissione di vigilanza Renzo Ambrosetti e la Direttrice della Commissione di vigilanza, Cristina Bordoli Poggi.

Il gruppo di lavoro si è concentrato in particolare sulle segnalazioni evidenziate dal documento del 17.03.17 redatto da Confartigianato e CNA della Lombardia. In particolare ci si è concentrati sulle richieste di riconoscimento da parte della Commissione dell’esperienza professionale, di revisione della metodologia e dei contenuti della Verifica Tecnica, di maggiore chiarezza sulla procedura di rinnovo, di ammissione di una figura professionale diversa dal titolare d’impresa, e altro ancora.

In merito si è convenuto che la persona di riferimento per l’iscrizione all’albo può essere un responsabile tecnico rappresentante dell’impresa per le attività svolte in Svizzera il cui nominativo risulti pubblicato nel Repertorio Economico e Amministrativo (REA) e visibile in visura camerale.

Per quanto attiene al riconoscimento dell’esperienza professionale il tavolo tecnico trasmetterà una proposta all’Ufficio Presidenziale della Regio Insubrica che verrà prontamente valutata.

Gli interventi hanno permesso, oltre a fornire un utile aggiornamento dei dati statistici sulle istanze di iscrizione presentate, di discutere e chiarire i quesiti sollevati nello scritto citato sopra e di rispondere ad ulteriori domande poste dai partecipanti durante l’incontro.

In chiusura, il coordinatore del gruppo di lavoro Francesco Quattrini ha ringraziato i partecipanti e ha ribadito la disponibilità della Regio Insubrica a organizzare e coordinare, se necessario e richiesto, futuri incontri di aggiornamento sul tema.