“Restaurare il cielo” alla Sala Campiotti

Laboratori e opere degli artigiani varesini che parteciperanno alla Mostra dell'artigianato artistico che dal 21 al 24 ottobre si terrà a Ville Ponti

“Restaurare il cielo: il restauro della basilica della Natività a Betlemme” è il titolo della mostra ospitata da domani, mercoledì 29 marzo, a martedì 4 aprile nella sala Campiotti della Camera di Commercio varesina. L’inaugurazione della rassegna, promossa da Cdo e prodotta da Mostre Meeting e Concreo, è fissata per mercoledì 29 marzo alle 18.30.

La mostra, curata dalla professoressa Mariella Carlotti, racconta come avviene un restauro epocale fatto da artigiani, che con vecchie e nuove tecnologie intervengono su un luogo simbolo dell’umanità, in una terra che per ragioni sociali, politiche e religiose è da sempre al centro della storia. L’opera di restauro è stata fatta dalla Piacenti spa azienda italiana esperta in restauri che nel 2013 si è aggiudicata la gara internazionale indetta dal governo palestinese per la ristrutturazione della Basilica della Natività di Betlemme.