Revolutionary-Jobs, racconti di lavoro creato e da creare

Revolutionary Road

Lavoro creato e da creare: oggi, venerdì 17 marzo, alle 14.30 al Maga di Gallarate si terrà un incontro in cui saranno presentate alcune importanti esperienze sviluppate nell’ambito del progetto Revolutionary Road #oltrelacrisi co-finanziato da Fondazione Cariplo.

Il progetto, partito nel marzo 2016, vede il Comune di Gallarate capofila di un’ampia partnership di soggetti pubblici, privati e terzo settore locale negli ambiti distrettuali di Gallarate e Somma Lombardo e si propone di promuovere interventi innovativi di welfare territoriale, in particolare a sostegno del disagio lavorativo ed abitativo.

Questo incontro sarà l’occasione per toccare con mano il lavoro svolto nei “Cantieri” che hanno come obiettivo quello di mettere in luce come lo sviluppo integrato di una serie di esperienze ed attività, sia in grado di creare lavoro.

Nel corso di questi mesi giovani Imprenditori hanno raccontato il loro percorso e messo a disposizione della comunità le loro storie imprenditoriali (Cantiere “Racconti di lavoro creato”). Il confronto tra queste esperienze e la vivace volontà dei giovani studenti coinvolti di mettersi in gioco, ha permesso di immaginare un percorso innovativo dedicato alla creazione di impresa (Cantiere “Fare Lavoro”). Gli studenti non si sono limitati ad ascoltare i racconti dei giovani imprenditori, ma hanno dimostrato con il loro interesse, di volere attivamente partecipare e comprendere cosa significa creare il proprio lavoro.

Nel corso dell’evento verranno premiati i giovani Imprenditori che hanno partecipato al “Cantiere”

L’evento infine rappresenterà l’occasione per i candidati selezionati al Cantiere “Forma il tuo futuro” per presentare le loro idee imprenditoriali al pubblico.

I finalisti del Cantiere “Forma il tuo futuro” parteciperanno ad un percorso formativo dedicato e potranno aggiudicarsi un premio finale per l’avvio delle loro attività.