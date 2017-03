Ricchi e poveri: l’identikit dei contribuenti di ogni paese

Foto varie

Dopo che il Ministero delle finanze ha diffuso i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi IRPEF degli italiani del 2016 (sull’anno di imposte 2015) abbiamo scorporato quelli relativi ai comuni della provincia di Varese mettendo in evidenza il reddito medio dichiarato dai contribuenti.

Un dato che, come molti dei nostri lettori hanno evidenziato nei commenti all’articolo sulla nostra pagina Facebook, può non essere significativo soprattutto nei piccoli comuni dove un singolo reddito molto alto rischia di falsare il dato di tutti.

Per questo abbiamo approfondito l’analisi attraverso due nuove infografiche che sono in grado di riportare, comune per comune, in dati con un maggiore dettaglio.

In questa visualizzazione il dato del reddito imponibile è suddiviso per le diverse fasce di reddito. Scegliendo il comune che si desidera esplorare è possibile vedere il numero di contribuenti per fasce di reddito (nel primo grafico a barre) e il reddito imponibile totale per fasce di reddito (nel secondo).

Nella prossima infografica, invece, il reddito imponibile dei comuni è suddiviso per tipologia fra il reddito da fabbricati, reddito da lavoro dipendente e assimilati, reddito da pensione, reddito da lavoro autonomo, reddito di spettanza imprenditore ordinaria, reddito di spettanza imprenditore semplificata, reddito da partecipazione.