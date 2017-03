Richiedente asilo vittima di violenza sessuale: fermato un 65enne

Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri di Saronno per fare chiarezza su quanto accaduto la scorsa settimana a Tradate dove un giovane richiedente asilo di vent’anni ha detto di essere stato costretto ad avere un rapporto completo da un uomo che gli avrebbe offerto un passaggio in auto.

Tutto è iniziato quando il ventenne si è presentato dai militari sostenendo di essere stato vittima di una violenza. I militari con un’indagine, efficace e rapida, sono presto risaliti all’uomo un 65enne che è stato fermato ed ascoltato dai tutori dell’ordine. Ad essere ascoltata anche la testimonianza del ragazzo che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe detto di essere stato costretto a rapporto soprattutto con le minacce di essere espulso. Nelle ore successive parlando con connazionali si sarebbe accorto dell’inconsistenza della minaccia decidendo di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Sul fatto stanno indagando quindi i carabinieri della Tenenza di Tradate.