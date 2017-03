Rimandato a Domenica 12 Marzo il Carnevale Isprese

La sfilata dei carri del Carnevale Isprese è stata rinviata di una settimana a causa del maltempo previsto per sabato 4: si terrà quindi Domenica 12 marzo.

Si festeggerà in quaresima, dunque, il carnevale Isprese, la sfilata del sabato grasso: il programma sarà lo stesso, con inizio alle 14.30, sfilata dei carri con partenza da Via Marconi.

La Sfilata dei Carri Allegorici, del Rione ALTO Paese Ispra, del Rione Case Nuove, dell’oratorio Di Bogno, dell’oratorio di Varano Borghi e di Angera.

Aprirà la Sfilata La banda Musicale Isprese con le Omnia Vincit majorette di Tradate e la Corte di Re Scartozz!!!

Ci saranno Chiacchiere, Salamelle e Patatine

Novità di quest’anno

PREMIAZIONE E PASSERELLA DELLE MASCHERINE

E DEI PICCOLI GRUPPI MASCHERATI DEDICATO SOPRATTUTTO A GRUPPI DI AMICI E FAMIGLIE.

VERRANNO PREMIATE LE MASCHERE ED I GRUPPI PIU’ ORIGINALI.

PREMI PER TUTTI I BAMBINI!!!!!!!!!!

Sarà possibile iscriversi prima, durante e dopo la Sfilata all’Apposito Banco, dove vi aspettano l’Associazione Genitori Ispresi ed i ragazzi dell’Oratorio di Ispra in Piazza Locatelli.

Tutti potranno partecipare alla Sfilata di Carnevale basta arrivare entro le 14:30 al punto di Raduno dei Carri in Via Marconi.

Verranno chiuse le Seguenti strade:

Via Banetti, Via Piave, Via Marconi