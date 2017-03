Rinnovo delle cariche per il Cai Gallarate

Giro delle alpi di Elia Origoni

Il CAI di Gallarate tiene venerdì 24 marzo l’annuale assemblea dei soci

Il sodalizio degli amici della montagna, nell’ultimo triennio guidato dal presidente Antonio Moroni, andrà alle urne per eleggere il nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica per 3 anni; il nuovo direttivo eleggerà poi il Presidente del prossimo triennio

Con l’occasione verranno consegnati i distintivi ai soci sessantennali, cinquantennali e venticinquennali.

L’assemblea si terrà nella Sala Comunale Rusnati, in via Rusnati a Gallarate, dalle 21,00.