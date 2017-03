Rinviato il carnevale albizzatese

Carnevale ad Albizzate (inserita in galleria)

Il carnevale albizzatese è rinviato. La tradizionale sfilata dei carri che ogni anno attraversa in maschera le vie del paese era in programma per sabato 4 marzo ma a causa del maltempo l’iniziativa sarà rinviata.

I tempi impongono un rinvio lungo a dopo la quaresima e la data da segnare sul calendario per la sfilata sarà quindi il 23 aprile.