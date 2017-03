Riparte dal parco Berrini la Run for parkinson’s

Foto varie

Questo è il quinto anno che la pista ciclopedonale attorno al Lago di Comabbio ospita la “Run for parkinson’s“: una manifestazione che vede coinvolti 10 Paesi in tutto il mondo e 25 città italiane, tra le quali Ternate.

Un evento, che si prefigge di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti della Malattia di Parkinson, di raccogliere fondi per l’assistenza ai malati e dare supporto alle loro famiglie.

La data fissata è domenica 9 Aprile partendo dal Parco Berrini di Ternate nei seguenti percorsi : alle 9.20 i 500 mt all’interno del Parco per i più piccoli e per chi ha problemi di movimento, a seguire i 12,5 km in senso antiorario ulla pista ciclopedonale ed infine i 3 km, che invece arriveranno alle celeberrime passerelle, per poi tornare verso il Parco.

La Run for parkinson’s di Ternate, che nell’edizione 2016 ha contato ben 680 partecipanti, è organizzata dal As.P.I (Associazione Parkinson Insubria Onlus) di Cassano Magnago, con il supporto della Società Podistica Cardatletica ed il patrocinio di tutti i Comuni che si affacciano sul percorso, in primis il Comune di Ternate.