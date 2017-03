Riposa l’Arconatese, chance per Pavia e Verbano

Le immagini dei dilettanti

Sarà una domenica da non fallire per Verbano e Pavia in Eccellenza, sfruttando il turno di riposo dell’Arconatese. In Promozione trasferta insidiosa per la Castellanzese a Ponte Tresa contro l’Olimpia. Tutti in campo domenica 12 marzo alle ore 14.30.

ECCELLENZA: La capolista Arconatese affronterà il turno di riposo e dietro non possono stare a guardare. Spera di accorciare il Pavia, che sarà impegnato in casa contro il Trezzano, mentre il Verbano a Besozzo ospiterà l’Accademia Pavese. Sfida salvezza a Cassano Magnago, dove un Union Villa in difficoltà attende una Sestese in ripresa. Cerca tre punti per allontanare la zona calda l’Fbc Saronno a San Giuliano contro l’Atletico, mentre il Busto 81 proverà a difendere il fattore campo contro il Lomellina. L’Ardor Lazzate sarà opposta al Sancolombano, il Brera andrà a Calvairate, mentre il Vittuone farà visita al Fenegrò.

CLASSIFICA: Arconatese 58; Pavia 54; Verbano 50; Busto 81 47; Ardor Lazzate 45; Sancolombano 35; Lomellina 34; Calvairate, Accademia Pavese 31; Fenegrò 28; Fbc Saronno, Union Cassano 27; Trezzano, Sestese 24; Brera 23; Vittuone 18; Atletico San Giuliano 16.

PROMOZIONE: Non avrà un turno agevole la capolista Castellanzese che sarà impegnata a Ponte Tresa contro un’Olimpia che sembra aver ingranato le marce alte. La Base 96 proverà a superare l’ostacolo Brebbia per mettere pressione alla prima della classe, mentre il Gavirate cercherà il pronto riscatto contro l’Uboldese. La Vergiatese tenterà il colpo a Cairate per tornare in zona playoff, mentre il Mariano a Tradate vuole confermarsi al quarto posto. Il Morazzone ospiterà l’Universal Solaro, la Lentatese se la vedrà contro il Garbagnate, mentre la Besnatese proverà a fare bottino pieno in casa contro la Castanese.

CLASSIFICA: Castellanzese 60; Base 96 49; Gavirate 44; Mariano 43; Uboldese 38; Vergiatese, Olimpia 37; Morazzone 32; Besnatese 28; Lentatese 25; Castanese, Universal Solaro 24; Brebbia 21; Cairate 19; Tradate 16; Garbagnate 15.