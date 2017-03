Riprende con un workshop per serramentisti l’attività della sede Cna di Legnano

Zoccarato Serramenti

Si svolgerà martedì 21 marzo 2017 dalle 18.00 alle 20.00 a Tecnocity Alto Milanese, in Sala Ceccarelli, in Via XX Settembre 30 a Legnano, il workshop tecnico gratuito per serramentisti organizzato da LegnoLegno in collaborazione con Cna.

Un workshop che vuole dare risposta alle domande inerenti le caratteristiche prestazionali che devono essere garantite dal prodotto “serramento“, in particolare riferite ai valori limite da rispettare: per questo la CNA di Varese, in collaborazione con CNA Produzione Lombardia, il Consorzio LegnoLegno e GBC Lombardia, organizza l’incontro gratuito all’interno del quale verranno affrontati diversi temi: come la normativa nazionale e lombarda relativa ai requisiti minimi dei serramenti (prestazioni di isolamento termico e fattore solare di serramenti e chiusure tecniche), le nuove norme tecniche in emanazione relative ai criteri e requisiti per la progettazione dei sistemi di posa in opera, un’analisi delle problematiche ricorrenti negli interventi di riqualificazione energetica e la presentazione “Corso posatori qualificati”.

Considerando inoltre come sostenibilità ambientale e risparmio energetico siano ormai diventati elementi caratterizzanti i processi di trasformazione del territorio e di produzione delle opere edilizie, tanto nella nuova costruzione che negli interventi di recupero e riqualificazione dell’esistente, l’incontro affronterà il tema della progettazione sostenibile e dell’evoluzione sostenibile dell’edilizia: dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) alle certificazioni energetico ambientali.

Relatori della serata saranno Stefano Mora, direttore generale del Consorzio LegnoLegno e Marco Caffi, direttore di GBC – Green Building Council Italia. A conclusione della stessa sarà operativo per gli associati lo sportello LegnoLegno.

Per informazioni sulla serata: Gualtiero Fiorina, gfiorina@cnavarese.it, tel. 0332.285289 int. 152