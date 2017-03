Risate e divertimento per il carnevale del Casinò

Casin.. di Campione d'Italia spettacolo " Carnival around the World "

Donald Trump invitato speciale alla festa di carnevale del Casinò di Campione d’Italia.

Il presidente americano è arrivato sotto una pioggia di coriandoli sorprendendo il pubblico presente. Molto apprezzata l’imitazione di Dario Ballantini, protagonista dello spettacolo del sabato grasso.

La festa è stata introdotta a passo di danza dalle coreografie del Glam ballet, anche se la più applaudita è stata la performer canadese Andréanne Thiboutot, diventata volto noto in tv dopo aver partecipato alla trasmissione “Tu si que vales”.

Dario Ballantini ha ricoperto poi i panni dello stilista Valentino. A dargli il benvenuto nel Salone delle Feste anche una ventina di figuranti del “Gruppo mascherato campionese” che ogni anno riporta sul Ceresio la tradizione del Carnevale ambrosiano.

Il giusto finale per una festa che in paese era iniziata in tarda mattinata, con un pranzo a base di risotto e luganighe offerto dall’Azienda turistica e dal Comitato carnevale nel grande capannone appositamente allestito in piazza Maestri campionesi. Ad accettare l’invito oltre ottocento persone che hanno sfidato il maltempo il ghiotto appuntamento e al termine un bel brindisi, rigorosamente in maschera.