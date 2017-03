Ristoratori del Sacro Monte a Palazzo Estense per parlare dei disagi della frana

Una delegazione di ristoratori, insieme ai rappresentanti del santuario e delle Romite, giovedì 2 marzo alle 10 scende dal Borgo per presentarsi al cospetto del sindaco Galimberti: inizialmente per parlare dell’ipotesi parcheggi prevista dal piano parcheggi, ma anche per la situazione che si è creata dopo la chiusura di via del Ceppo, quella che da piazzale Pogliaghi porta al santuario, a causa di una frana.

«In realtà volevamo cercare di parlare del piano parcheggi, che è in discussione, e su cui abbiamo moltissime perplessità» spiega il titolare del Ristorante Bar il Ceppo, Mario Crosignani: che in realtà non è coinvolto particolarmente dalla frana, visto che è in piazza Pogliaghi e si può parcheggiare liberamente davanti al suo bar ristorante. Fra poco potrebbe però avere anche lui i suoi buoni problemi di accesso: perchè nel piano della sosta, in quella piazza, sono stati proposti parcheggi blu, cioè a pagamento, al posto di quelli bianchi. Finora però, solo una proposta, e non è detto sia per tutti i giorni.

Nel frattempo però è arrivato il problema frana: «E certamente affronteremo, nella discussione, anche quello» hanno sottolineato i ristoratori coinvolti. Per pellegrini, podisti, appassionati della mountain bike o delle passeggiate, il sacro Monte non manca di nulla, neanche ora con la strada chiusa: i locali sono aperti, la passeggiata è possibile e gradevole specialmente con il sole, i percorsi sono tutti “fattibili”.

In seria difficoltà ci sono però due categorie di persone: i disabili e gli anziani che faticano a camminare, che si vedono “tagliati fuori”dal loro percorso abituale (e anche l’unico fattibile) che prevede il passaggio da via del Ceppo (che, va ricordato, è asfaltata, mentre tutto il resto del bordo è pavimentato con sassi e sampietrini) e soprattutto sono tagliati fuori dall’ascensore, che li porta all’altezza del santuario. La seconda categoria in difficoltà è invece quella di chi ha i locali nel borgo, in particolare i tre che si affacciano sulla via sacra: i due storici ristoranti Milano e Montorfano, e il recentissimo Convivio.

“LA COSA PEGGIORE? FARE ARRIVARE IN CUCINA I PRODOTTI PER CHI VERRA’ A MANGIARE DA NOI”

Per i ristoratori i problemi sono due: e decisamente il peggiore è quello della fornitura delle cucine.

A loro infatti non resta che portare tutte le derrate a braccia o rischiare salatissime multe, cercando di arrivare da strade vietate. «Vorrei segnalare all’amministrazione che ho finito l’Oki» prova a scherzarci su Lara Tedeschi, titolare del Ristorante Montorfano, che in realtà non ha poi cosi voglia di scherzare. Al Montorfano sono aperti tutta la settimana, e nelle giornate di sole la terrazza si riempie lo stesso, di podisti e pellegrini che fanno la via sacra. Tutti desiderosi di mangiare qualcosa, o bersi una bibita “con vista”. «Anche se quelli che venivano su per prendere un caffè o in pausa pranzo durante la settimana non ci sono, perchè arrivare fin qui è comunque più pesante e difficile» ci hanno spiegato gli addetti al bar. In ogni caso, portare la fornitura non è semplice, anche perchè inizialmente sembrava essere possibile superare il divieto di passaggio in via del Ceppo, mentre in un secondo tempo è stato vietato del tutto.

«Io lavoro da sola, e dopo avere preso – e pagato – un bel po’ di multe, ora porto sacchi e sacchi di spesa, ma a volte è davvero troppo pesante, e scoraggia» segnala Rosanna Pagliarini del Convivio, locale di ristoro, più che vero e proprio ristorante, ma con dei piatti e dei panini pronti a disposizione, e che nella giornata di mercoledì era aperto “per sole” ma che in questo periodo di freddo e con la limitazione della frana apre «In settimana solo durante le giornate di sole, e poi nel weekend» in attesa della stagione in cui resterà aperta tutti i giorni.

Ma la Pasqua, momento in cui al sacro Monte si avvicina la piena stagione e tutti saranno, o dovrebbero essere, a pieno regime arriva e c’è un po’ di timore «Con la via del Ceppo chiusa, io dalle sei di sera in poi posso chiudere – commenta il titolare del Ristorante Milano, Gabriele Somaruga – specie ora che anche a chi vorrebbe venir su non è chiaro nemmeno se c’è una via di accesso e siamo aperti».

L’appuntamento con il Sindaco è per le ore 10.