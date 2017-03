Rompe il naso a un’amica, arrestato un giovane

La polizia di Stato è intervenuta questa mattina in via Corridoni, a Casbeno, dove un giovane, sofferente di problemi psichici, ha aggredito una ragazza sua conoscente. Il ragazzo ha trascinato la vittima all’interno di un cortile e l’ha colpita ripetutamente in faccia con dei pugni spaccandole il setto nasale.

La polizia è intervenuta poco dopo, e ha arrestato il giovane. La ragazza è stata portata in ospedale dove le è stata riscontrata la frattura.