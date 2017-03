Rossana Lombardo per Arnate-Madonna in Campagna

Madonna in Campagna Gallarate

Rossana Lombardo si candida per la Consulta Arnate-Madonna in Campagna.

«Quando non lavoro, adoro leggere e occuparmi dei piccoli problemi del condominio dove risiedo in Madonna in campagna, luogo di cui mi stanno a cuore molte cose, che negli anni ho visto cambiare non in meglio».

«Madonna in Campagna va curata, risollevata per le attività commerciali, per le case popolari. Va proposta una seria revisione della viabilità, la sicurezza delle rotonde e degli attraversamenti pedonali che potrebbero essere led in alcuni punti critici, come quelli dove dovrà essere potenziata l’illuminazione in alcuni punti totalmente assente».

Ha progetti specifici che le stanno a cuore per Madonna in Campagna? «una delle cose a cui tengo di più è la creazione di uno spazio verde all’aperto come punto di incontro per i nostri anziani e la riqualificazione del verde pubblico». «Credo che l’opportunità delle consulte rionali sia da prendere seriamente, per portare l’amministrazione comunale direttamente a contatto con i singoli cittadini».