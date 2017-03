Rottweiler scappati, ora i vicini hanno paura: “Era già successo”

NOME: Zoldan RAZZA: incrocio Cane Corso - Rottweiler DATA DI NASCITA: presunta 2009 DESCRIZIONE: Zoldan è un cagnone particolare. Affettuoso verso l'uomo, è comunque bisognoso di un compagno che ne capisca le esigenze e le richieste di spazio

Era già successo e i vicini sono piuttosto esasperati. La notizia dei due rottweiler scappati da un’abitazione di Cassano Magnago e ritrovati dopo alcune ore, sta allarmando i vicini del proprietario che li ha fatti scappare: «Era già successo – racconta un vicino – e in quel caso uno dei cani ha morso una persona ma precedentemente a farne le spese era stata la figlia della compagna dell’uomo».

C’è paura tra i residenti in quella zona di Cassano Magnago dopo l’episodio per il quale è stato denunciato: si sarebbe inventato una rapina in casa per giustificare la fuga dei due animali dal giardino di casa. «Quando esce per portarli a fare una passeggiata ci chiudiamo dentro per paura – racconta ancora il vicino – non ho nulla contro i cani ma non credo che il padrone sia in grado di gestirli».

Dopo il caso di Olgiate Olona dello scorso 17 febbraio, quando due pitbull azzannarono due bambine ferendole gravemente, la paura di ritrovarsi con padroni di cani potenzialmente pericolosi poco attenti, come vicini, è giustificabile. A Olgiate l’ufficio tutela animali ha anche organizzato un corso per il conseguimento del patentino.