Rubati i motori delle barche della canottieri

La Canottieri di Corgeno, frazione di Vergiate, ha subito un furto. Ignoti hanno asportato alcuni motori delle barche usate dall’associazione e ormeggiate sul lago di Comabbio.

Si è trattato di un’operazione organizzata, come già altre volte era avvenuto in passato non solo in quella zona. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Gallarate.