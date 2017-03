Rubati i primi due Velo Ok arancioni nella notte

I primi Velo Ok arancioni installati a Varese, in via Giordani (nella foto), sono stati rubati nella notte di mercoledì da ignoti. Lo ha reso noto, durante la conferenza stampa di presentazione dei primi 9 apparecchi, il comandante della polizia locale Emiliano Bezzon.

Si tratta di due colonnine, del peso di 65 chili, caricate a forza probabilmente su una macchina: una delle due è stata trafugata ma è stata ritrovata nel primo pomeriggio. Una seconda colonnina era stata invece rinvenuta in mattinata a un centinaio di metri. In via Palmieri e via Valle luna.

Entrambe erano state posizionate tra via Giordani e la Valle Luna a Varese. Indaga la Polizia locale per il reato di furto e danneggiamento.