Ruggito Openjobmetis: ad Avellino è festa biancorossa

Pallacanestro Varese 2016 2017

Vittoria pesantissima in ottica salvezza per la Openjobmetis che espugna Avellino contro ogni pronostico. Splendida seconda metà di gara per gli uomini di Caja, trascinati da Maynor e da Anosike: 75-82.

SIDIGAS AVELLINO – OPENJOBMETIS VARESE 75-82 (28-24, 49-40; 60-63)

AVELLINO: Ragland 12 (2-4, 2-5), Logan 10 (2-4, 2-6), Thomas 5 (2-5, 0-2), Leunen 6 (0-1, 2-5), Fesenko 13 (4-10); Zerini 5 (0-1, 1-2), Green 4 (2-2, 0-2), Severini, Randolph 20 (4-5, 4-7). Ne: M. Esposito, L. Esposito, Parlato. All. Sacripanti.

VARESE: Maynor 16 (5-8, 2-6), Johnson 13 (4-8, 1-5), Eyenga 13 (5-12, 1-2), Ferrero 8 (2-3, 0-1), Anosike 19 (8-10); Pelle 9 (4-6), Bulleri 1, Cavaliero 3 (1-1 da 3), Kangur. Ne: Avramovic, De Vita, Canavesi. All. Caja.

ARBITRI: Lo Guzzo, Sardella, Colucci.

NOTE. Da 2: A 16-32, V 28-47. Da 3: A 11-29, V 5-15. Tl: A 10-16, V 11-16. Rimbalzi: A 37 (13 off., Fesenko 10), V 30 (7 off., Anosike, Kangur 7). Assist: A 18 (Green, Ragland 5), V 17 (Maynor 9). Perse: A 19 (Leunen, Fesenko 4), V 11 (Johnson 4). Recuperate: A 4 (Ragland 2), V 9 (Eyenga 6). Usc. 5 falli:. Bulleri.