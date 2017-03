Incidente sbarra passaggio a livello Gazzada

Treni in ritardo, nella serata di mercoledì 1 marzo, per danni al passaggio a livello di Gazzada provocati da un veicolo.

Trenord ha segnalato il guasto come generica “criticità” tra Albizzate e Varese, alcuni treni sono stati soppressi:

Il treno 5329 (VARESE 18:36 – MILANO PORTA GARIBALDI 19:28) oggi non sarà effettuato. https://t.co/KpjPt8p2UZ — TRENORD_miPCE (@TRENORD_miPCE) 1 marzo 2017

Il treno 5326 per Varese è stato limitato a Gallarate. Diversi treni da e pr Varese hanno accumulato ritardi tra 10 e 50 minuti, nelle stazioni sono stati annunciati ritardi fino a 40 minuti. Alcuni pendolari, lettori di VareseNews, segnalano che un treno è rimasto fermo per diversi minuti appena fuori dalla stazione di Varese, con la linea bloccata:

@varesenews adesso sono già passati 30 minuti e siamo ancora qui fermi poco dopo Varese… — G (@giughost) 1 marzo 2017

Il veicolo – già rimosso – ha causato gravi danni alla sbarra lato Gazzada. Il traffico stradale è bloccato. I treni si muovono a passo d’uomo, secondo la norma previsti in questo caso, la “marcia a vista” che avevamo spiegato in questo articolo.

Intorno alle 19.25 la squadra manutenzione di RFI ha completato le operazioni di sostituzione della sbarra danneggiata.

(articolo aggiornato alle ore 19.00 di mercoledì 2 marzo)