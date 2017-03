Scaricava 2 mila kg di rame rubato dal furgone, denunciata 25enne

incidenti varie

Stava scaricando quasi duemila chili di rame, quasi certamente rubato, ma il furgone sovraccarico ha insospettito i carabinieri della stazione di Fagnano Olona che hanno scoperto il carico e denunciato a piede libero, per il reato di ricettazione, una donna di 25 anni, nomade, disoccupata, pregiudicata e domiciliata presso il campo nomadi di Cairate. La pattuglia, mentre attraversava via Cadorna, ha notato un furgone evidentemente “sovraccarico” in una zona boschiva.

Avvicinatisi per un controllo, i militari hanno sorpreso una giovane che scaricava, a mano, un ingente quantitativo di rame, contenuto sia in bobine per cavi elettrici, ancora “arrotolate” che cavi in rame invece “sfilati” da tubazioni e condutture elettriche.

Il furgone, un Peugeot Expert, è risultato di proprietà della madre della giovane, anch’essa di etnia nomade, residente nella provincia di Novara. Il materiale, per un peso complessivo di poco inferiore alle due tonnellate (1.950 kg circa), avrebbe potuto fruttare circa 20 mila euro.

Sono in corso accertamenti finalizzati ad individuare la provenienza dell’ingente quantitativo di rame, di evidente natura illecita, verosimilmente sottratto da un cantiere edile di rilevanti dimensioni. Sono in corso, ovviamente, anche gli accertamenti finalizzati ad individuare gli eventuali responsabili dei furti, molto verosimilmente familiari e\o conoscenti della giovane denunciata.