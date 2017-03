Schianto al semaforo, morto un anziano

incidenti varie

Incidente mortale a Ternate. Un uomo di 86 anni è morto: era a bordo di una Fiat Panda che si è schiantata contro un’altra auto all’incrocio semaforico tra via Roma e via Milano sulla Sp18, in direzione Vergiate.

Per l’anziano, residente a Brebbia, non c’è stato nulla da fare. Ferito il 72enne che guidava la Panda. L’incidente intorno alle 11.30: sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Ternate.

Ferito anche il guidatore dell’altra macchina, una Ford Focus. I tre sono stati trasportati in ospedale a Varese, ma per l’86enne non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento e le immediate cure dei sanitari del 118.

Da una prima ricostruzione sembra che la Panda abbia bruciato il semaforo provocando lo scontro.