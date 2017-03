Scippo e bottigliata in testa, due ragazzi denunciati

Due giovanissimi denunciati per una rapina violenta (uno scippo “degenerato”) nel centro di Gallarate.

Domenica pomeriggio in via Bottini, un equipaggio della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Gallarate, in servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di un quindicenne che aveva subito una rapina pochi minuti prima.

Il giovane ha raccontato ai poliziotti di essere stato derubato dello zainetto, che conteneva i suoi effetti personali, mentre si trovava in via Don Minzoni. Il ragazzo, nel tentativo di recuperare lo zaino, ha inseguito lo scippatore riuscendo a raggiungerlo, ma quest’ultimo, insieme ad un complice, ha aggredito il giovane e lo ha colpito alla testa con una bottiglia, stordendolo.

Le immediate ricerche diramate alle Volanti in servizio hanno permesso di individuare e fermare i rapinatori in via Torino. I due, entrambi minorenni, sono stati accompagnati presso il Commissariato di P.S., identificati e denunciati alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Le perquisizioni effettuate a loro carico hanno altresì consentito di recuperare e restituire la refurtiva al legittimo proprietario. I giovanissimi denunciati, terminate le attività, sono stati affidati ai genitori.