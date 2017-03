Cuasso al Monte - Visita cardinale Angelo Scola

In preparazione dalla Visita di Papa Francesco, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, aprirà domani la Via Crucis della Quaresima ambrosiana 2017 dal titolo «Si è addossato i nostri dolori».

Venerdì 10 marzo, alle ore 21 dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, il Cardinale guiderà la prima delle sette processioni che si svolgeranno nelle zone pastorali della Diocesi di Milano. Seguito dai fedeli, il Cardinale affiderà la Croce di San Carlo a una categoria diversa di persone in ognuna delle 4 singole stazioni: i giovani della zona che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia la scorsa estate; una delegazione di cristiani delle Chiese ortodosse, copta e valdese a nome di chi è costretto a migrare per sfuggire dalle persecuzioni religiose di ieri e di oggi; un gruppo di lavoratori edili, tra i settori più colpiti dalla crisi; e una rappresentanza di medici e operatori sanitari che si confrontano quotidianamente con la sofferenza dei loro pazienti.

, il corteo giungerà in Piazza Libertà per ascoltare la riflessione del Cardinale e ricevere la solenne benedizione.

In caso di maltempo la celebrazione si svolgerà nella Chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, in Piazza Libertà.

La Via Crucis di Saronno sarà seguita in diretta da Radiorizzonti (Fm 88). Speciale su Telenova martedì 14 marzo alle 18.30 e su Chiesa Tv (canale 195) martedì 14 marzo alle 21.10 e mercoledì 15 marzo alle 18.30.

L’Arcivescovo porterà in processione la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di San Carlo anche nelle altre zone pastorali in cui è suddivisa la Diocesi: martedì 14 marzo a Milano dalla Chiesa di San Martino in Greco – Refettorio Ambrosiano (ore 20.45), venerdì 17 marzo a Sesto San Giovanni dalla chiesa di San Giovanni Battista (20.45); mercoledì 29 marzo a Gaggiano dal Santuario di Sant’Invenzio (20.45); venerdì 31 marzo a Lecco dal Santuario della Beata Vergine della Vittoria (20.45); martedì 4 aprile a Monza dalla Chiesa di San Biagio (20.45); venerdì 7 aprile a Varese dalla Basilica di San Vittore Martire (20.45).

Il Santo Chiodo, insigne reliquia della Passione di Gesù, è conservato nel Duomo di Milano e ancor oggi è al centro di una particolare quanto sentita devozione, che ha il suo culmine nelle celebrazioni per la festa dell’esaltazione della Croce. Il primo accenno alla reliquia è contenuto nell’orazione funebre pronunciata da Sant’Ambrogio in memoria dell’imperatore Teodosio: i chiodi della crocifissione di Cristo sarebbero stati ritrovati da Sant’Elena a Gerusalemme e da questa trasformati in un morso di cavallo e in un diadema, prima di essere donati al figlio Costantino.