Scontro e ribaltamento a Case Nuove

Due auto si sono scontrate in via dalla Chiesa a Somma Lombardo, nel quartiere di Case Nuove. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino di mercoledì 22 marzo.

A seguito dello scontro una delle due auto si è capovolta su un fianco. Proprio per questo sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Fortunatamente, comunque, non ci sono state gravi conseguenze. Due persone hanno infatti dovuto ricorrere alle cure dei sanitari: una ragazza di 23 anni e un uomo di 50.