Scontro in centro a Samarate

Vigili del fuoco e 118 stanno intervenendo in via Adua incrocio via Libertà, nella zona centrale di Samarate.

(foto d’archivio)

L’incidente è avvenuto alle 15, sul posto ci sono un’automedica, un’ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco. Sono coinvolte almeno due persone, portate in ospedale in codice giallo (ferite, non in pericolo di vita)