Scontro in Pedemontana, intervengono pompieri e ambulanze

Vigili del fuoco e ambulanze stanno intervenendo in autostrada A36 Pedemontana, per un incidente avvenuto in carreggiata direzione A9-Brianza.

(foto d’archivio)

Sul posto sono intervenute una squadra dei pompieri da Busto Arsizio e due ambulanze, in codice rosso: ci sarebbe un veicolo ribaltato. È successo intorno alle 16.40, non sono note le condizioni delle persone coinvolte. Sul posto anche la Polstrada di Novate.

(articolo aggiornato alle ore 17.30 di mercoledì 29 marzo)