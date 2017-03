Scontro tra auto e moto in via Libertà

(immagine di repertorio)

Incidente della strada poco le 11 di questa mattina a Lavena Ponte Tresa, all’incrocio di via Libertà con via Marconi, poco distante dal Municipio.

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate e, come spesso avviene, ad avere la peggio è stato il motociclista.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Luino e agenti della Polizia locale di Lavena Ponte Tresa.In zona anche l’elisoccorso.

