Scoperti 106 evasori totali nel 2016

Crescono i sequestri della Guardia di finanza, che nel suo bilancio annuale provinciale ha dichiarato la scoperta complessiva di 106 evasori totali. Secondo le fiamme gialle le operazioni del 2016 hanno portato a scoprire frodi per un totale di 2 miliardi e 300 milioni di imponibile e 860 milioni di iva. In totale le attività hanno aumentato del 26% la scoperta di denaro non versato allo stato, un buon risultato conseguito con grande dispiego di uomini e mezzi.

Ecco qualche numero per capire meglio. La Gdf ha denunciato 185 persone, per 305 reati fiscali, 123 casi di frodi Iva 23, frodi internazionali, 33 datori di lavori che impiegavano 46 lavoratori in nero e 788 irregolari. Le proposte di sequestro per misure cautelari amministrative sono state per un totale di 32 milioni, 45 milioni di euro i sequestri per frodi fiscali. Eseguiti altri sequestri per 6 milioni di euro, e 5.807 gli interventi di controllo economico.

Tra le operazioni 43 i soggetti denunciati perché hanno percepito indebitamente finanziamenti pubblici per 1,6 milioni. Le truffe al sistema sanitario e previdenziale valgono 800mila euro e sono state commesse da 29 soggetti. I danni patrimoniali causati da sprechi sono 57 milioni. Vi sono stati 35 interventi per reati contro la pubblica amministrazione con la denuncia di 77 soggetti. Effettuati 33 interventi nel settore appalti con assegnazioni irregolari per 1,2 milioni e 14 denunce.

I sequestri antimafia valgono 22 milioni di euro e hanno riguardato 360 beni mobili e immobili. 93 gli interventi antiriciclaggio su 53 soggetti, per 267 milioni. 329 le operazioni sospette antiriciclaggio. Denunciati 113 soggetti per reati societari ed economici e 18 milioni di euro sono stati sequestrati nell’ambito di arresti sull’autoriciclaggio. I sequestri per usura valgono 1,7 milioni.

Il capitolo su Malpensa è un caso a parte: 3670 verbali per violazioni sulla circolazione di valuta, 22 milioni di euro intercettati, 1,3 tonnellate di droga bloccata, 166 denunciati, 99 arrestati.

242 interventi contro le frodi doganali, 1,6 tonnellate di tabacchi sequestrati per il contrabbando.

1,1 milioni di prodotti contraffatti in valore monetario e per complessivi 7,5 milioni. Inoltre sono state scoperte 4098 banconote false e sequestrati 53980 euro. Va anche segnalato che la Gdf ha effettuato molta prevenzione sul territorio, con 1465 pattuglie utilizzate complessivamente e l’impiego di turni per un totale di 3.297 militari a difesa del cittadino.

Il rapporto è stato presentato dal comandante provinciale colonnello Francesco Vitale.