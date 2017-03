Se volete Aria nuova in casa, adottatela

Si chiama Aria, ha un bel musino, è un incrocio con un volpino e ha circa 3/4 anni. È sana, sterilizzata, sa andare al guinzaglio. Di buon carattere in linea di massima va d’accordo con tutti. Si trova in pensione a Carbonate (Co) . Viene affidata in Lombardia e città limitrofe. Aria dev’essere un membro della famiglia.

Per info : Associazione Una Luce fuori dal lager telefono 3381658329 oppure 3339521373

mail: canilisaronno@gmail.com – visita il nostro sito web : www.canilisaronno.com