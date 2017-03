Sette ballerini acrobati in scena con “Something”

Tempo libero generica

Il 9 marzo al Teatro Giuditta Pasta di Saronno andrà in scena l’anteprima assoluta della versione rivisitata di SOMETHING, spettacolo selezionato e fortemente voluto dal NEW VICTORY THEATRE DI NEW YORK dal 30 marzo al 17 aprile 2017.

La compagnia “Liberi Di…” diretta da Davide Agostini, conosciuta e apprezzata a livello nazionale ed internazionale, per l’occasione ha rivisitato lo show con le musiche originali di Diego Esposito (cantautore Italiano San Remo, X-factor) e Antonio Accarino.

Il cast, formato da sette ballerini acrobati, porta in scena la ricerca di “qualcosa”, qualcosa che ci possa aiutare a superare una crisi, che ci faccia sorridere, innamorare o semplicemente qualcosa che ci aiuti a sperare. Situazioni ordinarie che diventano straordinarie, stralci di un mondo surreale, quasi divino, raccontate attraverso una comicità irrefrenabile!! La spettacolarità dei movimenti acrobatici ed aerei, si fonde perfettamente con la danza e la recitazione portando con estrema ironia lo spettatore adulto a sorridere e i bimbi di tutte le età a sognare divertendosi!

Teatro Giuditta Pasta (Saronno – VA)

Giovedì 9 marzo, alle ore 21.00

Liberi Di… in:

SOMETHING

physical theatre

direttore artistico Davide Agostini

regia Carlo Negri

musiche Diego Esposito e Antonio Accarino

Biglietti:

intero € 25

ridotto per i nostri abbonati € 10 (numero limitato di biglietti, per info contattare biglietteria@teatrogiudittapasta.it)