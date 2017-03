Si cala nel pozzo per salvare il suo cane: il giovane “eroe” ha 82 anni

Una piccola avventura, fortunatamente a lieto fine, degna di una favola. Protagonisti due cani e il loro padrone.

Succede a Dagnente, frazione di Meina, lunedì mattina. Rocco Preite, 82enne, viene allertato dai guaiti del cane Bobo. Come in un “telegrafo del crepuscolo” degno della Carica dei 101, il cane vuole segnalare che la sua “amica” Marù (foto), pastore del Caucaso di 5 mesi, è in difficoltà.

Accompagnato da Bobo, l’uomo ha quindi scavalcato una recinzione alta circa due metri e si è trovato di fronte ad una cisterna per la raccolta dell’acqua profonda circa 4 metri nella quale annaspava la piccola Marù. Subito Rocco si è sporto all’interno del pozzo e con grande fatica è riuscito a sollevare Marù (che da asciutta pesa 23 chili…) prima che la malcapitata sprofondasse nelle acque ormai esausta, quasi assiderata e grondante di sangue (le unghie si sono consumate nell’annaspare sul bordo del pozzo).

Ora Marù è in una clinica veterinaria dove è stata ricoverata, dovrebbe essere dimessa già martedì per ritornare dal suo amico Bobo.

Rocco è stato accompagnato dalla moglie Bianca al pronto soccorso di Borgomanero: se l’è cavata con una forte contusione alla gabbia toracica, ora anche lui è convalescente e felice per l’epilogo.

Forse è una piccola vicenda, ma a volte anche queste storie fanno bene.