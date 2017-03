Si è spenta Nascia Prandi, artista e mito tv delle cartomanti

E’ morta in silenzio, dopo una vita di clamori passata tra Milano e Montecarlo, l’artista e sensitiva Nascia Prandi .

La Prandi Aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita nella più completa privacy nel verde della sua grande villa di Clivio, dopo gli anni di fama televisiva come sensitiva. L’ultimo saluto si svolge oggi, 6 marzo 2017 alle 10 nella chiesa di Clivio.

Nascia Furlan è stata sensitiva, maga televisiva, artista e poeta ha avuto una vita intensissima, trascorsa per lo più a Milano: dal passato di Miss, ha conosciuto artisti nazionali e internazionali, ha incontrato Sai Baba e il principe Ranieri di Monaco.

Ma il motivo per cui è stata più nota per una intera generazioni erano le sue trasmissioni di cartomanzia ad Antenna Tre, il giovedì notte: dove diagnosticava gravi malattie (e correttamente invitava, spesso con successo, chi telefonava a fare una visita urgente) o faceva previsioni su grandi fatti di cronaca. Altrettanto note erano le sue “mises”: dai vestiti leopardati (che non ha mai smesso di indossare) alla pelliccia rosa, che la rendevano una delle più originali e seguite “star” della tivù notturna.

Negli ultimi anni si era ritirata nel comune di confine, dove aveva una grande casa di famiglia. Non era facile avvicinarla, ma aveva aperto un sito ufficiale, dove sono raccolti i ricordi di una vita: dalle foto celebri alle sue opere pittoriche, dalle trasmissioni di magia alle sue poesie, alle sue previsioni da paragnosta.