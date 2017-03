Si è spento il fotografo Carlo Caimi

Luoghi, personaggi ed eventi di Venegono

Si è spento Carlo Caimi, per oltre 25 anni il fotografo di Venegono Inferiore. Ci ha lasciati domenica 26 Marzo, all’età di 69 anni. Una passione per la fotografia lunga una vita: originario di Como, fin da giovane frequentava il circolo fotografico di Chiasso, al quale è sempre rimasto legato.

Nel corso degli anni ha assistito alla trasformazione della fotografia dal bianco e nero ai colori, dalla camera oscura al digitale. «Tutti in paese almeno una volta si sono recati dal “Carlo” per una fototessera e, chi ha qualche anno in più, per lo sviluppo di un rullino – raccontano i famigliari -. Il negozio Foto 2C (2 C sono le sue iniziali) in via Manzoni 8 era la sua vita, e lo dimostra il fatto che vi si è sempre recato finché ha potuto. Il paese lo ricorda come una persona buona e ben voluta da tutti».