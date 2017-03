Si è spento improvvisamente il titolare di “Varesebella”

Eravamo appena andati a trovarlo del suo negozio storico, che aveva appena compiuto 40 anni nella sua storica sede di Biumo.

Galleria fotografica Varesebella 4 di 24

E ora ci tocca dare un bruttissimo annuncio: si è spento improvvisamente, a 71 anni, Angelo Alberini, titolare del negozio “Varesebella” a Biumo.

L’avevamo trovati al bancone, pronto a consigliare quale delle sue 1800 cornici con un entusiasmo che dopo 40 anni non era diminuito, e molti varesini lo conoscevano anche per la sua “galleria a cielo aperto” durante le feste di Biumo, con esposizione alla Madonnina, di fronte al negozio di Via Adamoli.

Nato sul lago Maggiore, sulla sponda piemontese, più precisamente a Baveno, Antonio abitava ad Induno, dopo essere stato varesino per 30 anni. I funerali si svolgono proprio nel suo ultimo comune di residenza, nella chiesa parrocchiale di Induno Olona, alle 14.30 di venerdì 10 marzo 2017.