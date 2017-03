Si è spento Remo Passera, presidente Anpi di Luino

varie

Remo Passera, presidente della sezione ANPI di Luino e testimone della resistenza antifascista è morto. Aveva 86 anni.

Tra i primi a ricordare con affetto la staffetta partigiana il sindaco di Germignaga Marzo Fazio: « Gli saremo per sempre grati per la sua attività, il suo entusiasmo, la sua voglia di trasmettere una memoria viva e attiva, di fare sempre passi in avanti verso i giovani. Personalmente porterò sempre nel cuore i dialoghi con lui, mai banali e sempre alla pari, nonostante i tanti anni di differenza, e la gratitudine per il coinvolgimento nelle ultime manifestazioni per il 25 aprile».

Lo scorso anno, Passera aveva ricevuto la medaglia della Liberazione dalle mani del Prefetto Giorgio Zanzi.

Nell’ultimo rinnovo del direttivo Anpi di Luino, Passera era stato riconfermato alla presidenza con una standing ovation.