Sicurezza domestica, se ne parla alla scuola di formazione tecnica

busto arsizio varie

Martedì 14 marzo presso la sede dell’associazione Scuola Formazione Tecnica in via Formazza 20 a Busto Arsizio, si terrà una serata dedicata alla sicurezza domestica e per le famiglie alla presenza del capitano Marco D’Aleo, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Busto Arsizio.

La Scuola Formazione Tecnica, struttura integrata dell’Unità di Soccorso Tattico della Protezione Civile, ha lo scopo di divulgare la cultura della sicurezza e formazione in campo tecnico professionale, con particolare sensibilizzazione dei giovani e dei volontari appartenenti ad enti territoriali.

L’incontro si svolgerà a partire dalle ore 21.00 ed è aperto a tutti.