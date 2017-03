Sicurezza e videosorveglianza, 624 mila euro per 37 Comuni

telecamere controllo

624 mila euro per progetti legati alla sicurezza. Sono i fondi sbloccati da Regione Lombardia ed elargiti a 37 Comuni della provincia di Varese, nel quadro di un finanziamento complessivo di 7,6 milioni di euro a 476 comuni lombardi.

«Abbiamo pubblicato questa mattina le graduatorie dei progetti finanziati dalla Regione Lombardia in materia di sicurezza urbana. Grazie a questi soldi potranno installare impianti di videosorveglianza e dotare le polizie locali di veicoli e strumentazioni adeguate». Ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, presentando, all’Utr di Brescia, le graduatorie definitive. Il bando prevede un lotto A (5 milioni di euro) per impianti di videosorveglianza e un lotto B (2,6 milioni di euro) per dotazioni alle polizie locali.

FINANZIATI 253 PROGETTI

Sono statti finanziati 253 progetti, 140 di videosorveglianza e 113 relativi a nuovi strumenti per gli agenti delle polizie locali. Tra quelli ammessi risultano anche i due presentati dal Comune di Milano (80.000 euro di finanziamento regionale), quello presentato dal Comune di Brescia (30.000 euro di finanziamento regionale), i due di Lodi (80.000 euro dalla Regione), quello del Comune di Mantova per videosorveglianza (50.000 euro dalla Regione) e i due del Comune di Sondrio in unione con altri 5 comuni (130.000 euro dalla Regione).

ARRIVATE 634 DOMANDE, SERVE AUTONOMIA FISCALE -

«Sono arrivate 634 domande di finanziamento per un totale richiesto dai Comuni di 17 milioni. Sono numeri – ha continuato Bordonali – che testimoniano il grido d’allarme dei nostri Enti locali in materia di sicurezza. Purtroppo lo Stato centrale è carente e la Regione non è riuscita a soddisfare tutte le richieste dei Comuni. L’unica strada percorribile è quella dell’autonomia fiscale. Tenendo anche solo una parte dei 54 miliardi di euro che ogni anno i lombardi danno in più allo Stato rispetto a quanto ricevono in servizi, potremmo garantire ai comuni tuttele risorse necessarie».

RIPARTIZIONE PER PROVINCE:

BERGAMO: 1.003.687,49 euro (33 progetti – 62 comuni)

BRESCIA: 1.814.938,31 euro (60 progetti – 97 comuni)

COMO: 508.131,71 euro (21 progetti – 51 comuni)

CREMONA: 442.279,44 euro (18 progetti – 41 comuni)

LECCO: 322.975,29 euro (13 progetti – 21 comuni)

LODI: 260.000 euro (9 progetti – 13 comuni)

MANTOVA: 354.398,24 euro (10 progetti – 18 comuni)

MILANO: 1.105.197,22 euro (31 progetti – 43 comuni)

MONZA BRIANZA: 381.923,38 euro (13 progetti – 12 comuni)

PAVIA: 488.522,40 euro (17 progetti – 44 comuni)

SONDRIO: 290.000 euro (7 progetti – 37 comuni)

VARESE: 623.942,48 euro (21 progetti – 37 comuni)

PROGETTI FINANZIATI IN PROVINCIA DI VARESE

LOTTO A: impianti di videosorveglianza

– U.C. del Medio Verbano (Azzio; Brenta; Caravate; Casalzuigno,

Cocquio Trevisago; Leggiuno; Monvalle; Orino; Sangiano) euro

30.000

– Unione Somma Lombardo (Somma Lombardo, Arsago Seprio; Casorate

Sempione) euro 80.000

– Unione Viggiu’ (Viggiu’, Clivio; Saltrio) euro 30.000

– Unione Cuveglio (Cuveglio, Brinzio; Cassano Valcuvia; Castello

Cabiaglio, Duno; Cuvio; Ferrera Di Varese, Masciago Primo) euro

30.000

– Unione Gavirate (Gavirate, Bardello, Bregano, Malgesso) euro

30.000

– Unione Jerago con Orago (Jerago con Orago, Solbiate Arno) euro

30.000

– Maccagno Con Pino E Veddasca euro 24.800

– Busto Arsizio euro 50.000

– Brebbia euro 30.000

– Bodio Lomnago euro 18.836,80

– Cazzago Brabbia euro 30.000

– Malnate euro 20.305,68

LOTTO B: dotazioni alle polizie locali

– Unione Cuveglio (Cuveglio, Brinzio; Cassano Valcuvia; Castello

Cabiaglio, Duno; Cuvio; Ferrera Di Varese, Masciago Primo) euro

20.000

– U.C. del Medio Verbano (Azzio; Brenta; Caravate; Casalzuigno,

Cocquio Trevisago; Leggiuno; Monvalle; Orino; Sangiano) euro

20.000

– Unione Somma Lombardo (Somma Lombardo, Arsago Seprio; Casorate

Sempione) euro 50.000

– Unione Jerago con Orago (Jerago con Orago, Solbiate Arno) euro

20.000

– Unione Gavirate (Gavirate, Bardello, Bregano, Malgesso) euro

20.000

– Bodio Lomnago euro 20.000

– Sesto Calende euro 20.000

– Vergiate euro 20.000

– Busto Arsizio euro 30.000