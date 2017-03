Sidigas – Openjobmetis, la partita in diretta

Openjobmetis Varese - Sidigas Avellino 77-79 dts

Turno esterno difficile per la Openjobmetis che fa visita (dalle 18,15 di domenica 5 marzo) alla Sidigas Avellino, seconda forza della Serie A. Il match del PalaDelMauro sarà raccontato in diretta da VareseNews con un liveblog nel quale i lettori possono interagire, o scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #avellinovarese e #direttavn su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.