Sindrome di West e altre malattie rare, se ne parla in sala Rusnati

fabio muroni

Sabato 11 marzo alle 20.30 presso la sala Rusnati delle scuole Majno, in via Rusnati a Gallarate, il Movimento 5 Stelle organizza una serata dal titolo “Come proteggere e migliorare la qualità di una vita. Il caso Fabio Muroni e la Sindrome di West”. Si parlerà di come migliorare le condizioni di vita delle persone affette da malattie cronico degenerative.

Il tema sarà approfondito dal deputato del Movimento Matteo Dall’Osso, che relazionerà sulla situazione dei lavori in commissione sanità alla Camera, e la consigliera regionale Paola Macchi che parlerà della legge sul dopo di noi e del caregiver familiare. Parteciperà all’incontro anche il professor Adriano Zaccara che parlerà del ruolo dell’associazionismo nella gestione della disabilità.