Singolo, a gruppi o sincronizzato: anche il 2017 è sui pattini a rotelle

L’Associazione Sportiva Rotellistica Gallaratese ha iniziato il 2017 con le migliori speranze.

In occasione della premiazione per attività federale del 18 gennaio a Mantova ben 50 atleti dell’associazione di pattinaggio gallaratese sono saliti sul palco per ritirare lo scudetto di campioni lombardi del 2016.

Al termine delle premiazioni sono iniziati i campionati regionali per gruppi spettacolo e sincronizzato. Protagonisti anche gli atleti gallaratesi che già nella scorsa edizione del 2016 avevano conquistato diversi titoli.

Il titolo di campioni regionale 2017 è stato conquistato dal Grande Gruppo composto da venti atleti, la medaglia d’argento è andata al gruppo Jeunesse con sedici atleti, mentre si sono aggiudicati la medaglia di bronzo sia il Quartetto Jeunesse che il gruppo di pattinaggio Sincronizzato.

Più di cinquanta atleti andranno in trasferta a Reggio Emilia per i campionati italiani di pattinaggio Spettacolo e Sincronizzato il prossimo 17/18/19 marzo.

Per il pattinaggio individuale si sono svolti lo scorso 26 febbraio a Saronno i campionati provinciali federali, con la partecipazione di venti atleti.

Si sono diplomati campioni provinciali con medaglia d’oro: Cantisani Beatrice, Donadello Alessio, Donadello Alice, Marcatini Giulia, Bigi Lorenzo, Cerè Kinfe, Battioli Lorenzo e Capelli Alessandra.

Il secondo posto sul podio è andato a Donadello Luca, D’Angelo Giorgia, D’Alessio Noemi, Pozzi Margherita e Guarnerio Sofia.

Medaglia di bronzo è andata a Ciborio Benedetta e Cantisani Beatrice. Buone anche le prestazioni di Bigi Giulia, Petriccione Amelie, Torrani Sofia, Franzoia Marika e Valenti Jessica.

A breve inizieranno anche le competizioni della squadra di roller Freestyle che si cimenteranno nel campionato promozionale UISP di Roller Cross, Gimkana e Speed Slalom.

Per informazioni: www.rotellisticagallaratese.it.