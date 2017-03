Ski for fun, una gara sociale da record

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Si è svolta il 12 marzo 2017, sulle nevi di Torgnon, la tanto attesa Gara Sociale abbinata alla “Festa della Neve” organizzata dallo Sci Club Ski for Fun Saronno. Una giornata speciale, all’insegna dell’amicizia, del genuino divertimento, della sana competizione e della più contagiosa allegria, conclusione entusiasmante della stagione sciistica 2016/2017.

Circa 200 persone tra soci, amici, simpatizzanti si sono ritrovati sulle piste di Torgnon (AO) per disputare o seguire la gara di fine corso, la gara sociale, l’assegnazione di Coppe, Trofei e Premi gentilmente offerti dagli sponsor. Particolarmente entusiasmante l’incontro e lo scambio di complimenti e opinioni, con il nostro campione di sci Giorgio Rocca, ora impegnato in attività di insegnamento dello sci con metodi innovativi di alto livello.

Le categorie in competizione hanno visto sfilare sul podio i nostri allievi partecipanti al corso sci scuola Punta Tzan di Torgnon, per l’assegnazione di Coppe e Trofei delle categorie maschili e femminili Cucciole/i, Ragazze/i, Giovanissime/i, del Trofeo Claudio Bonaiti (miglior tempo assoluto della categoria ragazzi e ragazze under 18) e dell’ambitissimo Trofeo “Lei e Lui”. Tutti gli iscritti (circa 100 tra allievi scuola sci e soci) hanno ricevuto il proprio riconoscimento, un segno di gratitudine fortemente voluto dal Direttivo dello Sci Club.

Un momento di particolare commozione ha riguardato anche quest’anno la consegna del Trofeo Claudio Bonaiti, una trofeo speciale riservato ai giovani under 18, in ricordo di un caro socio fondatore dello Skiforfun Saronno.

La consegna dei premi, il ricco buffet preparato dalla ristorazione locale offerto dallo Skiforfun e la musica coinvolgente hanno coronato la chiusura della Festa, un bel ricordo per tutti i presenti, dai più piccoli ai più grandi.

A breve altre novità sulla prosecuzione del programma che prevede anche facili passeggiate sulle nostre montagne ma intanto ricordatevi che la stagione continua con una gita a Cervinia organizzata per il 26 Marzo.

Questi i risultati di questi mesi invernali Soci che hanno partecipato con entusiasmo alle attività organizzate dall’associazione nel corso della stagione 2016-2017:

– 50 partecipanti al corso di ginnastica presciistica

– 70 partecipanti al corso di sci organizzato anche quest’anno sulle nevi di Torgnon in Valle d’Aosta

– 100 partecipanti alla gara sociale e di fine corso.

– 200 partecipanti alla giornata di Festa della Neve il 12 Marzo