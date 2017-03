Sole sul sabato grasso? Potrebbe non essere uno scherzo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mentre le previsioni meteo ufficiali fanno crescere l’ansia agli organizzatori delle ultime sfilate di Carnevale in programma sabato pomeriggio, il più amato dei meteorologi del web, Marcello Mazzoleni, butta coriandoli di ottimismo sul weekend.

“Assicuro ancora una volta gli amici sindaci, assessori, presidenti delle pro loco, parroci e referenti degli oratori che organizzeranno le sfilate dei carri allegorici sabato pomeriggio qui tra Pavese, Milanese e Varesotto. Non soltanto non pioverà – scrive Mazzoleni – ma ci saranno anche ampi spazi soleggiati. Infatti, le precipitazioni attese a partire da venerdì pomeriggio cesseranno già entro il primo mattino di sabato e poi il weekend proseguirà ben soleggiato. Per sabato va segnalato soltanto un rinforzo del vento, proprio quel vento che ci regalerà gli spazi soleggiati pomeridiani…”.

Speriamo che abbia ragione lui!