Solidarietà ai fontalieri, la Svizzera scopre il “sospeso”

Già di per sé, la levataccia vale una medaglia: figurati se per una frana devi anticipare ancor di più la sveglia per trovare un mezzo alternativo, per esempio il battello: ci vuole qualcosa per tirarsi sù prima ancora di incominciare a lavorare. Ci vuole un caffè.

Questo ha pensato la signora Eveline Whal che ha lasciato 200 franchi di caffè pagato in un bar in Canton Ticino sulle rive del lago ma dall’altra parte del Verbano: punto di passaggio dei tanti frontalieri che a cassa della frana di sabato scorso sulla statale 34, in Piemonte, oggi devono servirsi del battello.

La signora Eveline è andata di persona a Porto Ronco, bar frequentato da frontalieri che aveva nei giorni scorsi lanciato l’iniziativa di offrire il caffè ai lavoratori italiani del mattino presto (nella foto) che si fossero presentati col biglietto della Navigazione Lago Maggiore (che ha fatto delle corse speciali: qui tute le info). Eveline, commossa, ha consegnato la somma, tra lo stupore dei gestori: una vera e propria carezza d’affetto ai lavoratori italiani.

“Tutto il mondo è paese”, verrebbe da dire: un luogo comune, certo, però in questo caso anche antidoto che seppellisce ogni pregiudizio contro il dolce far niente mediterraneo e la fiscalità elvetica.

A proposito di luoghi comuni, a scrivere la storia non poteva essere che un giornalista di frontiera in forza a RsiNews, Simone della Ripa (qui il suo articolo): merito del fiuto del cronista, che ha seguito il patrio aroma dell’espresso.