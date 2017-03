pedemontana

A proposito di Pedemontana e sul pagamento del relativo pedaggio sulle tangenziali, tema molto dibattuto in questi giorni, un lettore ci scrive allegando i documenti di un sollecito di pagamento da parte della società Pedemontana per un transito precedente al dicembre 2015. Ora il lettore sostiene che in quel periodo la Pedemontana, sul percorso che gli viene addebitato, ovvero Vedano Olona inters. A8/A60, era gratuito. «Inoltre – sostiene il lettore – si parla di “sollecito” ma prima non abbiamo ricevuto nulla».

In effetti il lettore si riferisce a un periodo (leggi l’articolo) in cui era prevista la gratuità del transito e in altri casi sconti del 50% , ma la gratuità era subordinata alla registrazione al servizio Conto targa .