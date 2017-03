Soprende il ladro in passamontagna nel cuore della notte

ladro

Ha sentito dei rumori nel cuore della notte, è sceso a verificare e ha trovato un uomo incappucciato che stava rubando il computer e il registratore di cassa. È successo al titolare del bar Flamingo di Angera, in via San Michele, nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 marzo.

Non appena sentiti i rumori provenire dal locale l’uomo si è alzato ed è andato a verificare che cosa stesse succedendo. Visto il ladro, coperto da passamontagna, ha cercato di fermarlo ma dopo una breve colluttazione quest’ultimo è riuscito comunque a scappare a bordo di quella che sembrerebbe essere una jeep Grand Cherokee.

Questa mattina il titolare stesso si è presentato alla caserma dei carabinieri per spiccare la sua denuncia dell’accaduto. In ospedale gli sono stati refertati 5 giorni di prognosi in seguito alle ferite riportate durante la colluttazione.