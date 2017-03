musica generica

Sorpresa! Francesco Gabbani al Circolo di Casbeno. Il cantante di Occidentali’s Karma ieri sera, domenica 5 marzo, ha passato la serata nel locale varesino insieme a Luca Chiaravalli, produttore e musicista con cui ha lavorato anche al fortunato brano sanremese e Fabio Ilacqua, l’autore varesino del brano sanremese.

Francesco Gabbani ha incontrato i soci del circolo e ha trascorso qualche ora tra chiacchiere e una partita di ping pong, durante la quale ha sfidato Ilacqua. Grande entusiasmo da parte dei soci e dei clienti che hanno seguito il Festival di Sanremo tifando per lui e per Fabio Ilacqua, il paroliere varesino che al circolo è di casa. Solo pochi giorni fa infatti, si è tenuta una festa dedicata alla loro vittoria sanremese.

In quell’occasione Francesco Gabbani non era presente ma, probabilmente, la curiosità di conoscere il locale l’ha fatto arrivare fino in città.

[efoto id=597281 foto di Mauro Crugnola]