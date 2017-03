Attacco al Parlamento di Londra, un morto 12 feriti

C’è stata un attacco al Parlamento di Londra nel primo pomeriggio di mercoledì 22 marzo. Secondo le prime informazioni una donna è morta mentre i feriti sono almeno 12. Secondo Scotland Yard si tratta di terrorismo.

Erano le 16, ora italiana, quando un Suv ha travolto la folla sul ponte di Westminster per poi schiantarsi contro il cancello del Parlamento di Londra. La polizia ha inizialmente trattato la cosa come un semplice incidente, dopodiché c’è stata una sparatoria. Secondo le prime informazione l’assalitore è sceso dal veicolo armato di coltello, ha ferito un agente ed è poi stato abbattuto dagli altri poliziotti intervenuti.

I testimoni hanno descritto l’attentatore come un uomo dai tratti asiatici di circa 40 anni.

Al momento degli spari, era in corso seduta camera dei Lord, che è stata subito sospesa. Il parlamento risulta ora sigillato. All’interno del palazzo anche la Premier inglese Theresa May che è stata portata in un posto sicuro.

Ecco la diretta della BBC in diretta dal Parlamento di Londra