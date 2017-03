Specchio abbandonato nei boschi: “Riflessi di inciviltà”

Foto varie

Una foto che sarebbe anche artistica, se il protagonista dello scatto non fosse un rifiuto. Perché lo specchio che ha trovato questa mattina un nostro lettore nei boschi di Casale Litta non fa parte dell’attrezzatura per un set fotografico ma, molto più banalmente, è un oggetto abbandonato da qualcuno.

L‘installazione si trova lungo la strada che porta dal centro di Casale alla Frazione di Bernate (chiamata anche strada 7 curve, ndr) e «si potrebbe tranquillamente nominare “Riflessi di Inciviltà”: uno specchio abbandonato nei boschi non potrebbe avere altra definizione», commenta il nostro lettore.

Un gesto che lascia ancora più stupefatti se si considera che «la discarica di Bodio Lomnago dista solo 5 minuti di macchina».