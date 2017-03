Speed dating, e scatta il feeling tra le imprese

confartigianato imprese varese generiche

L’attrattività dei grafici per il lettore è inversamente proporzionale alla loro capacità di rappresentare la realtà. Quello riprodotto in questo articolo lascia pochi dubbi sul ruolo svolto dalle imprese artigiane nel settore delle costruzioni. A Varese sono il 70,2 %, ovvero 10.725, del totale delle aziende che contribuiscono al sistema casa. Percentuale che ha convinto Confartigianato Imprese Varese a organizzare il primo speed dating del settore casa. L’appuntamento, riservato a un massimo di cento tra imprese e professionisti, è per il 6 maggio a MalpensaFiere dove, anche attraverso una apposita piattaforma, si cercherà di costruire una nuova rete di contatti e relazioni finalizzata ad affrontare le sfide dell’innovazione e dell’efficienza energetica.

CHE COS’È LO SPEED DATING

È un modello che in genere viene usato nelle relazioni personali, per fare nuove amicizie o per trovare l’anima gemella. E, visto che funziona, si è pensato bene di usarlo anche nel business con l’obiettivo di favorire la conoscenza tra imprese e agevolare gli affari in un modo veloce e divertente. I partecipanti hanno a disposizione pochi minuti per presentarsi e presentare la propria azienda o professione per poi passare al partecipante successivo. È un vero e proprio format dinamico ed efficace che permette di fare rete in modo veloce.

L’EDILIZIA È RIPARTITA

Secondo i dati di Confartigianato Imprese Varese, emerge che: «La scelta di dedicare più appuntamenti al sostegno e al rilancio del settore casa trova pieno conforto nei numeri, dai quali emerge che – a fronte di un calo nazionale dell’occupazione nel comparto – in cinque regioni il trend può ormai dirsi invertito. E tra queste figura anche Regione Lombardia. Un segnale confortante soprattutto per aziende di ridotte dimensioni (meno di 9 addetti), dove si concentra il 51,1% degli occupati del Sistema Casa».